Wybierz najmocniejszy film prawniczy i wygraj bilety do kina

Wraz z firmą Salvum, liderem w zakresie odzyskiwania zaniżonych odszkodowań na polskim rynku, chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w naszym nowym konkursie. Dla zwycięzców zabawy przygotowaliśmy 10 podwójnych biletów do kin Cinema City. Przypomnij sobie, który film o tematyce prawniczej lub dotyczący odszkodowań najbardziej Tobą wstrząsnął.W konkursie możesz wziąć udziałDodatkowo już teraz zapraszamy, gdzie po przesłaniu kosztorysu do zupełnie darmowej weryfikacji, możesz również zdobyć bilety!