Z marką PlayStation – dystrybutorem gry– zapraszamy Was do głosowania na najlepszy film/serial związany z klimatem nordyckim.Wygra film Kennetha Branagha czy może serial? Swój głos można oddaćRównocześnie zapraszamy Was do wzięcia udziału w quizie o tej samej tematyce. Swoją wiedzę możecie sprawdzić klikając