Wybitny kompozytor James Newton Howard w Polsce

Jeden z najbardziej cenionych i wszechstronnych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej, James Newton Howard zagra w Polsce jesienią 2017 r. Jest autorem niezapomnianej muzyki do serii, hitów, komedii romantycznychi wielu innych.Amerykański muzyk i kompozytor James Newton Howard jest jednym z najbardziej utytułowanych twórców muzyki filmowej naszych czasów. Współpracuje z najwybitniejszymi reżyserami światowego kina. Jego kompozycje dopełniają najpopularniejsze filmy hollywoodzkie. Każdego roku do kin wchodzi kilka superprodukcji ze wspaniałymi ścieżkami dźwiękowymi jego autorstwa. James Newton Howard działa na scenie muzycznej od trzydziestu lat. Otrzymał osiem nominacji do Oscara, cztery nominacje do Grammy i Złotych Globów. W trakcie swojej kariery napisał muzykę do ponad 120 filmów z różnych gatunków filmowych. W jego dorobku znajdują się wybitne kompozycje, które wzbogacają dramatyczne sceny, ale także romantyczne i melancholijne melodie.- powiedział Howard . I tę właśnie wybitną orkiestrę będziemy mogli usłyszeć w Krakowie i Warszawie.Po udanych koncertach Hansa Zimmera Ennia Morricone , kolejny wielki kompozytor muzyki filmowej James Newton Howard , postanowił wystąpić w Polsce. Muzyczne wydarzenia odbędą się w listopadzie 2017 roku.Bilety do nabycia na www.eventim.pl Więcej informacji na www.jvsgroup.pl facebook.com (JVS Group PL)