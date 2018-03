Wraz z marką Zdrojowa Hotels zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Wygraj wymarzony weekend nad morzem w Zdrojowa Hotels!Do wygrania 1 x voucher pobytowy w Diune Hotel***** & Resort i 1 x voucher pobytowy w Marine Hotel*****& Ultra Marine.W konkursie możecie wziąć udziałVouchery trafią do wybranych zwycięzców. Życzymy powodzenia!