Wyjątkowe propozycje dla wyjątkowych fanów!

: Kolekcja plakatów to 13 posterów pochodzących z albumu "Star Wars Art: Poster collection" oraz 3 zupełnie nowe plakaty z filmu. Projekt powstał pod kuratelą samego George'a Lucasa , a autorami plakatów wchodzących w skład niniejszej kolekcji są uznani artyści z całego świata: John Alvin, Jeffrey Brown, Roger Castel, Ralph McQuarrie i wielu innych. Różnorodność stylów wizualnych prezentowanych na plakatach sprawi, że staną się one niepowtarzalną dekoracją w domu każdego fana gwiezdnej sagi.: Koncepty to kolejna pozycja z publikowanej pod patronatem George'a Lucasa serii Star Wars Art. Zawiera on najlepsze obrazy koncepcyjne powstałe na potrzeby trylogii filmowych, seriali animowanych i gier wideo. Wśród twórców zebranych prac są artyści, którzy przez dekady nadawali kształt uniwersum Gwiezdnych wojen, m.in.: Ralph McQuarrie, Joe Johnston, Doug Chiang, Ryan Church, Iain McCaig i Erik Tiemens. Jest to pierwsza tego rodzaju kolekcja prac, przedstawiających niesamowite miejsca, pojazdy i postaci, które wykreowano za pomocą pióra, farb, papieru oraz mediów cyfrowych.