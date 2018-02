Wystartowała otwarta beta "Total War: Arena"

Wargaming Alliance, SEGA i Creative Assembly ogłosiły dziś premierę otwartej bety. Od teraz każdy może spróbować swoich sił prowadząc legendarnych dowódców znanych z kart historii w strategicznych walkach 10 na 10 graczy.Otwarta betajest wreszcie dostępna za darmo dla każdego zainteresowanego gracza i dodatkowo dodaje do gry Kartaginę. Jest to czwarta frakcja w grze obok Greków, Rzymian i Barbarzyńców. Gracze mogą sprawdzić się w roli legendarnego Hannibala lub jego brata Hasdrubala. Na ich rozkazy czekają zupełnie nowe jednostki, wliczając w to potężne słonie bojowe! Gracze dobierają armie z szerokiego spektrum możliwości, do wyboru są m.in.: miecznicy, łucznicy, włócznicy, oszczepnicy, różne rodzaje jazdy konnej, artyleria lekka i ciężka (np. katapulty) czy też procarze, falangici, procarze czy ogary wojenne. Na polu bitwy liczy się taktyka, współpraca w drużynie, szybkie reagowanie na zmiany w walce oraz heroiczne natarcia. Walki toczą się na iście epicką skalę kilku tysięcy żołnierzy na ekranie.mówi Evgeniy Shukin, dyrektor wydawniczyw Wargaming Alliance.mówi Gabor Beressy, dyrektorw Creative Assembly.Cały postęp osiągnięty przez graczy w otwartej becie będzie zachowany przy późniejszej premierze gry. Więcej informacji o grze oraz jak ją pobrać za darmo i grać na oficjalnej stronie pod adresem https://totalwararena.net/pl/