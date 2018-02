Wywiad z Valerio Mastandreą, gwiazdą "The Place"

"The Place"

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"

Zaciekawiło mnie to, że Paolo postanowił nakręcić film, który jest zupełnie inny, o wiele bardziej złożony od poprzedniego. Poza tym była to niezwykła okazja, by aktorsko zmierzyć się ze scenariuszem opartym w tak dużym stopniu na energii sprawczej słów mego bohatera. Nie wspominając już o strukturze scenicznej miejsca zawieszonego w bezruchu, z grupą aktorów, którzy po kolei mieli zasiadać naprzeciw mnie przy stoliku baru The Place.Być może formułę "light" sugeruje rytm filmowej narracji. W końcu nikt nie otrzymuje tu gotowych odpowiedzi na pytania, z którymi przychodzi. Każdy musi znaleźć je sam. To, jak sądzę, sprawia, że film jest faktycznie dużo mocniejszy w przekazie, przestaje być "lekki". Pozostawienie widzowi swobody interpretacji to cecha kina, które także jako widz cenię najbardziej.Nigdy nie studiowałem filozofii. Znajduję ten powielany fakt w rozmaitych biografiach i nie mam pojęcia, kto to zasugerował. Od filozofii uciekałem już od czasów szkolnych, niepokoiła mnie i wciąż przeraża idea ślepego losu. Wierzę w wewnętrzną determinację ludzi oraz instrumenty reagowania na warunki dziejącej się krzywdy i niesprawiedliwość. Wierzę również w to, że jeśli takich narzędzi brak, należy oddać się do dyspozycji tym, którzy ich nie posiadają i pomóc im je odkryć. Film, jak ja to widzę, nie jest niczym innym. Mój bohater konfrontuje ludzi z nimi samymi. To oni decydują, którą drogę obiorą.Podoba mi się pomysł, że staję się tym, kto siada naprzeciw mnie. Z jednym jedynym darem czy raczej misją, by poszerzyć drogę ich życia, tworząc na niej skrzyżowania, ronda, place. Ale jaką drogę obiorą, co powtórzę, zdecydują sami.Przyznam, że rozpocząłem pracę na planie nie znając scen na pamięć. Na początku nie miałem po prostu materialnie czasu, by przeczytać i ustalić pewne kwestie, parę dni wcześniej skończyłem kręcić swój debiut reżyserski. Potem pomyślałem, że zadziała to na plus, gdy każdego ranka, z kolejnym "klientem" będę próbował tekst na dany dzień. To okazało się prawdziwie stymulujące.Kasia może zagrać wszystko. Jest bardzo wyrazistą aktorką. Mogłaby też wcielić się w moją postać.Nie mogę wskazać jednego szczególnego. Również dlatego, że związek między nimi tworzy jakąś nierozerwalną całość, sprawia, że sumują się jakby w jeden jedyny.Niech to będzie epizod z Marco Giallinim , który grał męża Kasi w. Ujęcie trwało 10 minut, byliśmy tak zmęczeni po całym dniu, że zdarzało się nam mówić tekst drugiego. Wybuchaliśmy śmiechem i zaczynaliśmy od nowa. Ale po chwili znów się myliliśmy. Nikt nie wołał "Stop". Ekipa miała frajdę, patrząc, jak powoli staczamy się w przepaść. W końcu wstaliśmy i wyszliśmy zapalić. Nawet wtedy nie padło: "Mamy to".Dokładnie tak, jak zachowuje się w finałowej scenie. Jest jedyną, oprócz mnie, postacią w filmie zdolną, tu znów użyję wcześniejszego określenia, poszerzać drogi innych.To film, który dotyczy mnie samego, moich doświadczeń z ludźmi. Dotyka tematu straty w lekkiej formie, jednak nie ucieka od ukazania cierpienia. To była długa i bolesna podróż. Czekam z niecierpliwością, by go zobaczyć. I mam nadzieję, że zaskoczę sam siebie.Tak, Valeria to reżyserka z krwi i kości. Jej entuzjazm udziela się innym. Dużo można się od niej nauczyć.Teatr sam zabiera mój czas. Wyrywa go z życia, by zwrócić w nowej postaci. To magia, która kosztuje wiele wysiłku, ale jest tego warta.Kimerafilm to czysta, idealistyczna rzeczywistość . I ludzie, z którymi podzielam głęboki sens tworzenia kina. Faktycznie łączy je rzymska klamra.To znaczy wiele i jednocześnie nic. Zależy od perspektywy, z jakiej na to patrzysz. Rzym to moje miasto. Mój dom. Rzymskość to stosunek do życia, pewna postawa. Uświadamiam sobie, że nie wiem, co to właściwie znaczy, ale niemniej mi się to podoba.Monicelli zawsze wypowiadał święte słowa, więc tak, widać możliwe.Obawiam się, że niestety zestarzeję się, nie widząc go nigdy w koszulce mojej drużyny.Teraz cieszę się synem. To mój projekt na dziś.Rozmawiała: Anna Żurowicz