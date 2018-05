X-Men i Justice League w jednym filmie? To może się zdarzyć

Walka o 20th Century Fox wcale się nie skończyła. A przynajmniej tak twierdzą dziennikarze z CNBC. Według nich Comcast jest gotowe przebić ofertę Disneya i kupić studio za żywą gotówkę.CNBC twierdzi, że o losach nowej oferty przesądzi decyzja sądu dotycząca umowy kupna przez Comcast Time Warner. Umowa została podpisana już dawno, ale administracja Trumpa jej się sprzeciwia. Jeśli wyrok będzie pomyślny dla medialnego koncernu, Comcast wróci do walki o studia i kanały należące do 21st Century Fox, w tym oczywiście 20th Century Fox i Fox Searchlight. Jeśli wyrok będzie niekorzystny, wtedy Comcast nie będzie walczył z Disneyem.Dziennikarze CNBC twierdzą, że Comcast jest przygotowane zapłacić gotówką za studia i stacje filmowe 21st Century Fox. W grę wchodzi kwota w okolicach 60 miliardów dolarów. Oferta Disneya wyniosła 52 miliardy dolarów. Comcast jest też gotowe kupić również od 21st Century Fox wszystkie udziały w brytyjskim Sky, co wartość oferty podniosłoby do prawie 100 miliardów dolarów.Comcast już teraz jest właścicielem NBCUniversal (do którego należy m.in. stacja NBC, studio Universal Pictures oraz studio animacji Illumination Entertaiment, a także DreamWorks Animation). Po kupieniu Time Warner koncern przejmie też m.in. HBO i Warner Bros. A to oznaczałoby, że po ewentualnym zdobyciu 20th Century Fox w jednej medialnej rodzinie znalazłaby się Liga Sprawiedliwości, Fantastyczna Czwórka i X-Men.Oczywiście oferta kupna nie oznacza, że 21st Century Fox ją przyjmie. Nie można też wykluczyć, że Disney złoży kontrofertę.