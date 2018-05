X-Men nie będzie częścią MCU? To się może zdarzyć

Walka o 20th Century Fox wcale się nie skończyła. A przynajmniej tak twierdzą dziennikarze z CNBC. Według nich Comcast jest gotowe przebić ofertę Disneya i kupić studio za żywą gotówkę.CNBC twierdzi, że o losach nowej oferty przesądzi decyzja sądu dotycząca umowy kupna przez AT&T Time Warner. Umowa została podpisana już dawno, ale administracja Trumpa jej się sprzeciwia. Jeśli wyrok będzie pomyślny dla medialnego koncernu AT&T, Comcast wróci do walki o studia i kanały należące do 21st Century Fox, w tym oczywiście 20th Century Fox i Fox Searchlight. Jeśli wyrok będzie niekorzystny, wtedy Comcast nie będzie walczył z Disneyem.Dziennikarze CNBC twierdzą, że Comcast jest przygotowane zapłacić gotówką za studia i stacje filmowe 21st Century Fox. W grę wchodzi kwota w okolicach 60 miliardów dolarów. Oferta Disneya wyniosła 52 miliardy dolarów. Comcast jest też gotowe kupić również od 21st Century Fox wszystkie udziały w brytyjskim Sky, co wartość oferty podniosłoby do prawie 100 miliardów dolarów.Comcast już teraz jest właścicielem NBCUniversal (do którego należy m.in. stacja NBC, studio Universal Pictures oraz studio animacji Illumination Entertaiment, a także DreamWorks Animation). Oczywiście oferta kupna nie oznacza, że 21st Century Fox ją przyjmie. Nie można też wykluczyć, że Disney złoży kontrofertę.