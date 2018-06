X-Men znów z szansą dołączenia do uniwersum Marvela

Disney nie daje za wygraną i naprawdę chce przejąć praktycznie wszystko, co wchodzi w skład 21st Century Fox. Studio o prawie 20 miliardów dolarów podniosło swoją poprzednią ofertę. Jest to wynik postępowania Comcastu, który niedawno zaproponował wykup stanu posiadania 21st Century Fox za 65 miliardów dolarów.Początkowo Disney zaproponował 52,4 mld dolarów. Teraz ogłoszono, że zapłaci 71,3 mld dolarów. Połowa tej kwoty stanowić będzie gotówka, połowę akcje Disneya. Dodatkowo Disney zobowiązał się przejąć dług Foxa, który wynosi 13,8 mld dolarów. Łączna wartość transakcji to więc 85,1 mld dolarów.Rupert Murdoch nie krył zadowolenia z nowej oferty Disneya. Wydaje się więc, że sprawa jest już przesądzona i akcjonariusz 21st Century Fox poprą wynegocjowaną umowę sprzedaży.W ramach kontraktu Disney przejmie wytwórnie należące do 21st Century Fox (20th Century Fox, Fox Searchlight, Fox 2000), studia filmowe, kanały telewizyjne (w tym FX i NatGeo), udziały w Hulu, indyjskim gigancie Star i europejskim koncernie Sky. To zaś oznacza, że nowepowstaną dla Disneya, a X-Men będą mogli walczyć u boku Avengers o ocalenie świata.