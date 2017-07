Youtuberzy i Owsiak w teledysku PLAY na Przystanek Woodstock 2017

na oficjalnym kanale YouTube Play odbyła się premiera teledysku TO BĘDZIE LEGENDARNE. Autorem piosenki i reżyserem klipu jest popularny twórca internetowy – Maciej Dąbrowski (Człowiek Warga). W teledysku zagrali również znani YouTuberzy: Red Lipstick Monster i Izak, gościnnie pojawił się też Jurek Owsiak.Twórcy klipu zapraszają nas do obejrzenia historii o tym, jak magia Przystanku Woodstock inspiruje wszystkich ludzi niezależnie od wykonywanego zawodu, wieku, płci i preferencji muzycznych. YouTuber Maciek Dąbrowski wciela się w superbohatera, który zabiera wszystkich w podróż na Przystanek Woodstock, by przeżyć razem niezapomniane chwile.W tym roku Play na festiwalu zagra pod hasłem łączenia pokoleń. Podczas pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się także Legendy Woodstocku - osobowości, które tworzą historię Przystanku Woodstock. Wykonają również piosenkę To będzie legendarne na żywo na scenie festiwalu razem z Maćkiem Dąbrowskim i Jurkiem Owsiakiem.Strefa Play na Festiwalu Woodstock będzie dostępna codziennie od południa do 3 w nocy. W strefach kreacji, wyzwań i imprez na chętnych czekać będą ulubieni YouTuberzy i mnóstwo atrakcji: gif box, rysunki na ciele, wodna zjeżdzalnia i wieczorne piana party!