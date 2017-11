ZŁOTE GLOBY 2018: "Uciekaj!" najlepszą komedią roku?

3 2 1



Tradycji stało się zadość. Jak co roku Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zaskakuje w przypisywaniu filmów do kategorii, w jakich ubiegać się mogą o Złote Globy . Właśnie ogłoszono, żebędzie walczył o statuetki w kategorii Najlepsza komedia lub musical.Oczywiście to Universal Pictures pierwsze wpadło na pomysł, byuznać – przynajmniej na potrzeby rywalizacji o Złote Globy – za komedię. Jednak Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej mogło nie zgodzić się na taką klasyfikację. Organizacja jednak postanowiła poprzeć wniosek wytwórni.Nominacje do Złotych Globów poznamy już za niecały miesiąc, 11 grudnia. Uroczysta ceremonia odbędzie się 7 stycznia. Poprowadzi ją Jimmy Fallon