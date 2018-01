ZŁOTE MALINY 2018: Transformers, Mumia, Grey faworytami

Tradycyjnie na dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, poznaliśmy kandydatów do zdobycia Złotych Malin . Najwięcej nominacji w tym roku zdobył– dziewięć. Niewiele lepiej wypadła(osiem nominacji) i(siedem).Będzie to już 38. edycja nagród, które przyznawane są dla najgorszych filmów, twórców, aktorów i aktorek. Laureatów poznamy 3 marca, czyli dzień przed Oscarami.Pełną listę nominacji znajdziecie poniżej:Dowolna para bohaterów, seks-zabawek lub seksualnych pozycji -Dowolna para ludzi, robotów lub eksplozji -Dowolna para emotek - Johnny Depp i jego zużyta poza pijaka - Tyler Perry i do wyboru: stara kiecka lub wyliniała peruka -