Z "Łotra 1" do komiksowego widowiska "Venom"?

Wytwórnia Sony ma już kandydata na drugą gwiazdę komiksowego widowiska. Do Toma Hardy'ego może dołączyć znany z Riz Ahmed . Aktor prowadzi właśnie negocjacje w tej sprawie.Niestety oficjalnie nie zostało ogłoszono, kogo Ahmed miałby zagrać. Mówi się jedynie o tym, że jest to jedna z popularniejszych postaci związanych z historią symbionta.The Hollywood Reporter twierdzi, że nie chodzi tutaj o Carnage'a, choć to właśnie odtwórcy tego bohatera Sony szukało przez ostatnie tygodnie i Ahmed był brany pod uwagę. Jednak według portalu w międzyczasie zmianie uległ scenariusz i teraz Sony chce, żeby aktor zagrał kogoś innego.Z kolei Jeff Sneider z The Tracking Board twierdzi, że jego źródła nie są zgodne, kogo miałby Ahmed zagrać. Jedno z nich, któremu dziennikarz ma powody ufać, twierdzi wręcz, że chodzi właśnie o Carnage'a.Justin Kroll z Variety natomiast dodał, że Riz Ahmed pokonał w rywalizacji o rolę trójkę innych aktorów. Byli to: Matt Smith ), Pedro Pascal ) i Matthias Schoenaerts ). Nie można wykluczyć, że któryś z nich zagra Carnage'a, jeśli Ahmed dostanie angaż do innej roli lub też zastąpi aktora, jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem.Ci, którzy nie wierzą, że chodzi o Carnage'a, sugerują, że Ahmed może wcielić się w Kravena lub Mysterio. Obie postaci mają ponoć dostać w przyszłości własne filmy.Za kamerąstanie Ruben Fleischer