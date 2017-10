Z "Thora: Ragnarok" do głównej roli w "Shazam!"

Nie sprawdziły się wcześniejsze spekulacje. To nie John Cena ani Joshua Sasse zagrają superbohatera w widowisku New Line. Wybór twórców padł na Zachary'ego Leviego . Aktor dopiero co szlifował swoje aktorsko-komiksowe umiejętności występując jako Fandral wto jeden z najdłużej przygotowywanych przez należące do Warner Bros. studio New Line. Pierwsze próby miały miejsce zanim jeszcze powstało kinowe uniwersum DC. Wtedy jednak film miał być tak naprawdę skupiony na postaci Black Adama, w którego wcieli się Dwayne Johnson . Później Warner Bros. zdecydowało się, żebędzie oddzielnym widowiskiem.Bohaterem filmu będzie chłopiec Billy Batson, który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa, zmienia się w superbohatera obdarzonego mocami mitycznych postaci: wiedzą Salomona, siłą Herkulesa, wytrzymałością Atlasa, potęgą Zeusa, męstwem Achillesa i szybkością Merkurego.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Autorami scenariusza są Henry Gayden Darren Lemke . Za kamerą stanie David F. Sandberg