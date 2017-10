Z Gambitem spędzicie Walentynki w 2019 roku

Po latach mówienia o realizacji filmu, 20th Century Fox w końcu jest gotowe naprawdę go nakręcić. Studio właśnie ogłosiło amerykańską datę premiery. Wypada ona w walentynki 2019 roku.Obraz wyreżyseruje autor Gore Verbinski . Autorem scenariusza jest Joshua Zetumer ). Gwiazdą obrazu oraz jednym z producentów będzie Channing Tatum Ekranizacja komiksu Marvela przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do "przemiany" bohatera w sławnego Gambita. Jest on stosunkowo młodą postacią w komiksowym świecie Marvela. Po raz pierwszy pojawił się w 1990 roku w zeszycie "Uncanny X-Men" nr 14. Remy Etienne LeBeau pochodzi z Nowego Orleanu i jest bardzo dumny ze swojego dziedzictwa. Porwany ze szpitala, był wychowany przez klan LeBeau, którego członkowie wierzyli, że jest dzieckiem z proroctw zapowiadającym zjednoczenie gildii złodziei i zabójców. Na ślubie z wnuczką przywódcy gildii zabójców został wyzwany na pojedynek przez brata swojej żony. Zabił go, za co został wygnany. Tak rozpoczęły się jego wojaże po świecie, podczas których spotkał Storm i trafił do X-Menów.Gambit po raz pierwszy w kinie miał się pojawić w, gdzie w epizodzie zagrał go kaskader James Bamford . Scena z jego udziałem została jednak z filmu usunięta. Gambit miał się pojawić również w trzeciej części, kiedy jeszcze na stanowisku był Bryan Singer . Pierwotnie widział on w tej roli Keanu Reevesa . Potem ofertę otrzymał Josh Holloway , ale zrezygnował z powodu serialu. Wtedy o rolę zabiegał Channing Tatum . Nie dostał jej, ponieważ Gambit został usunięty z finalnej wersji scenariusza. Ostatecznie bohater pojawił się w, gdzie zagrał go Taylor Kitsch . Film zrobił bardzo złe wrażenie na fanach i 20th Century Fox postanowiło za wszelką cenę odciąć obraz od reszty komiksowych ekranizacji.W lutym 2019 rokuo widza powalczy z niezatytułowaną produkcją Blumhouse oraz komedią z Rebel Wilson