Z serialu "Hemlock Grove" do ekranizacji "Hellboya"

Twórcychcą, żeby wszyscy zapomnieli już o wpadce z angażem Eda Skreina i właśnie ogłosili, że do obsady widowiska dołączyła znana z serialuFabuła filmu inspirowana będzie komiksem "The Wild Hunt" (w Polsce znanym jako "Dziki gon"). Kiedy na Wyspach Brytyjskich zaczynają się budzić starożytne olbrzymy, Hellboy staje na czele gromady łowców potworów i tak rozpoczyna się wielkie polowanie – tytułowy dziki gon. Plan zagłady całej ludzkości jest dziełem Królowej Krwi i Hellboy wie, że aby ją pokonać, musi poznać całą prawdę o swoim mrocznym dziedzictwie. Mitchell wcieli się w postać czarownicy Ganeidy, która przez wiele lat była posłuszną służebnicą Nimue. Teraz jednak doszła do wniosku, że Królowa Krwi posuwa się za daleko i należy ją powstrzymać.