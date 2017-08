Załogant "Przymierza" w filmie z Tomem Hollandem i Daisy Ridley

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Do gwiazdorskiej obsady widowiska SFdołączył właśnie Demián Bichir ). Wcześniej angaż otrzymali Tom Holland i Daisy Ridley.Film jest ekranizacją książki Patricka Nessa . Jej akcja rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której ludzie kolonizują obcą planetę. Kiedy infekcja zwana Hałasem uzewnętrznia wszystkie ludzkie myśli, na świecie rozprzestrzenia się chaos. Obca rasa wykorzystuje to, by wypowiedzieć wojnę homo sapiens. Tylko młody Todd Hewitt może powstrzymać międzygalaktyczny konflikt. Bichir wcieli się w postać ojca głównego bohatera. Za kamerą stanie Doug Liman