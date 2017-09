Zabawki z serii "Ma.K" ruszają na wojnę

Producent Roy Lee ) zrealizuje we współpracy ze Scottem Bernsteinem film inspirowany japońskimi zabawkami. Całość powstaje dla Warner Bros.Zabawki pojawiły się po raz pierwszy we wczesnych latach 80 - sklejane modele mechów, robotów i innych maszyn wojennych dodawane były do magazynu Hobby Japan. Z czasem wokół Ma.K zostało zbudowane całe uniwersum i zarazem marketingowa potęga.Akcja filmu będzie rozgrywać się w dalekiej przyszłości, po wojnie nuklearnej, która zmusiła niedobitki ludzkości do opuszczenia Ziemi. Wkrótce, gdy atmosfera na błękitnej planecie pozwala na ponowną kolonizację, wielką wojnę o swój nowy dom rozpoczynają najróżniejsze ludzkie frakcje.