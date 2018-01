Zacznij nowy rok z polskimi komediami w Multikinie

Początek roku 2018 zapowiada się bardzo ciekawie pod względem rodzimych produkcji filmowych. 5 stycznia widzowie Multikina będą mieli okazję zobaczyć, a tydzień później premierowo zaprezentowany zostanie filmGenialne kreacje komediowe Pawła Domagały Piotra Roguckiego , a do tego mnóstwo przebojowych piosenek, przy których noga sama "podryguje" – najnowszą komedię w reżyserii Michała Rogalskiego ) zobaczycie w kinach sieci Multikino już od 5 stycznia. Film opowiada o grupie przyjaciół, tworzących niegdyś zespół metalowy "Exterminator". Marzenia o wielkiej scenicznej karierze niestety rozbiły się o mało bajkowe realia. Niegdysiejszy lider formacji Marcyś obecnie pracuje w sklepie ojca. Lizzy to szeregowy pracownik banku. Jaromir codziennie podbija kartę w fabryce pianki poliuretanowej i usilnie stara się sprostać obowiązkom ojca rodziny. Makar wylądował w zakładzie psychiatrycznym. Z kolei Cypek wyjechał zarabiać za granicę. Pewnego dnia los przyjaciół odmieni decyzja pani burmistrz – wielkiej fanki "Exterminatora" z czasów ich świetności – o reaktywacji zespołu. Niestety wszystko ma swoją cenępojawi się na ekranach Multikina od 12 stycznia. Film opowiada o związkowych perypetiach, które znane są chyba każdemu, kto był zakochany chociaż raz w życiu. Kiedy na Karinę spadnie jak grom z jasnego nieba pasmo nieszczęść, postanowi wziąć życie w swoje ręce i odwrócić bieg zdarzeń. Niestety każde kłamstwo – nawet to najmniejsze – ma krótkie nogi. Zanim jednak prawda wyjdzie na jaw, dojdzie do mnóstwa przezabawnych sytuacji. W roli głównej występuje Julia Kamińska . Partnerują jej: Piotr Stramowski Bilety na pokazy przedpremierowe można nabyć w kinach sieci Multikino, przez stronę http://www.multikino.pl oraz przez aplikację Multikino dostępną dla telefonów komórkowych z systemem Android, Windows Phone oraz iOS.