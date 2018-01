Wraz z Mieszko zapraszamy Was do wzięcia udziału w ankiecie na najbardziej oczekiwaną premierę początku 2018 roku.Wygra Owenem Wilsonem czy może? A może wszystkie tytuły pogodzi nagrodzony Złotym Lwem w WenecjiSwój głoś możecie oddaćPrzypominamy również o trwającym konkursie Mieszko, w którym do wygrania jest m.in. wyjazd do Barcelony. W konkursie możecie wziąć udział