Zagraj w "War on Cancer" i pomóż w walce z rakiem!

3 2 1



, czyli jak grać i pomagać walczyć z rakiem. Czy łatwo jest wygrać w rakiem? Każdy może przekonać się sam podczas gry w! Charytatywne festiwale, biegi czy akcje w mediach społecznościowych na rzecz potrzebujących już nas nie dziwią. Dobroczynność przybiera różne formy, od niedawna chce wejść również do świata graczy.toczy się w świecie, który jest podobny do wnętrza organizmu. Przeciwnikiem gracza są raki oraz przerzuty, które rozprzestrzeniają się na polu gry. Pomimo tego że gra jest bezpłatna, przyczynia się do niesienia faktycznej pomocy pacjentom, którzy toczą walkę z rakiem w świecie realnym. Każdy z graczy może wybrać konkretną osobę, która jest podopiecznym Fundacji Onkologicznej Alivia lub walczyć dla wszystkich chorujących. Pieniądze pochodzą z mikropłatności na zakup nowych paczek amunicji oraz z wyświetlanych w grze reklam, które są monetyzowane i przekazywane na konto chorujących.Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę, daje możliwość podbijania swoich własnych rekordów zdobytych punktów-przeciwciał i czasu walki. Im więcej czasu gracz spędza w grze, tym lepiej. Każdy zabity rak-potwór to znak solidarności z chorymi.to jedno z działań Fundacji Onkologicznej Alivia w ramach kampanii "Wojna z Rakiem, która pokazuje, że osoby chore to wojownicy potrzebujący wsparcia, a nie litości. Za koncept i produkcję gry odpowiada Saatchi&Saatchi IS oraz Platige Image, a wydawcą jest 11 bit studios. Wszystkie podmioty zaangażowały się w ten projekt pro-bono.Gra dostępna jest na system iOS (iPhone, iPad i iPod). Można ją pobrać bezpłatnie z App store pod linkiem:Fundacja Alivia w ramach programu pomocy przekazała pacjentom onkologicznym już ponad 10 0000 zł na ratowanie ich zdrowia i życia. Chcesz włączyć się do walki? Graj i przekaż swój 1% podatku! Wpisz w zeznaniu podatkowym nr KRS: