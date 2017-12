Zakaz pojawiania się Deathstroke'a w "Arrow"

Mamy złą wiadomość dla fanów Manu Bennetta i serialu. Grana przez niego postać – Deathstroke – nie pojawi się ponownie na małym ekranie.Taką informację podał w jednym z ostatnich wywiadów producent serialu Marc Guggenheim . Powód jest prozaicznie prosty. Otóż twórcynie decydują o tym, którzy komiksowi bohaterowie mogą się u nich pojawić. Ostateczny głos ma DC Comics i Warner Bros. i to oni zakazali twórcom serialu z korzystania z postaci Deathstroke'a.Nie jest to nowa sytuacja. Slade Wilson był obecny w dwóch pierwszych sezonach. Potem jednak twórcy dostali zakaz korzystania z postaci i tak zniknął on z Arrowverse. Potem zakaz cofnięto, dzięki czemu postać na krótko wróciła do serialu. Teraz niestety znów fani będą musieli pogodzić się z jego brakiem.Ta decyzja sugeruje, że DC Comics i Warner Bros. na poważnie traktuje pomysł obecności Deathstroke'a w kinowym uniwersum DC. Na dużym ekranie wciela się w niego Joe Manganiello