Zamiast skończyć cykl, George R.R. Martin wyprodukuje serial

Właśnie mija sześć lat od wydania piątego tomu cyklu "Pieśń lodu i ognia". Jeśli sądzicie, że przyszedł najwyższy czas, by George R.R. Martin przysiadł i doprowadził tom szósty do końca, to jesteście w tym poglądzie osamotnieni. Sam pisarz ma lepsze rzeczy do roboty, jak na przykład produkowanie seriali telewizyjnych. Martin został bowiem producentem wykonawczym. Będzie to ekranizacja powieści SF autorstwa Nnedi Okorafor. Serial powstanie dla stacji HBO. Informację ogłosiła na Twitterze sama pisarka.Akcja nagrodzonej w 2011 roku World Fantasy Award powieści rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłość, w Sudanie. Nuru, o jasnej karnacji, dominują nad ciemnoskórymi Okeke. Bohaterką książki jest Onyesonwu. Jest Ewu, czyli dzieckiem zrodzonym z gwałtu jasnoskórego Nuru na czarnoskórej kobiecie Okeke. Kiedy dziewczyna podrosła i wykształcił się jej magiczny dar, postanowiła odszukać i pokonać ojca, który jest potężnym magiem.Przypomnijmy, że nie jest to jedyny projekt Martina i HBO. Pisarz jest też zaangażowany w opracowywanie niektórych ze spin-offów