Zapraszamy na Festiwal Filmu Awangardowego Lava

Festiwal Filmu Awangardowego Lava odbędzie się w dniach 13-14 maja 2017 w nowo powstałym Centrum Filmowym Kraków na Zabłociu, w dawnej fabryce perfum. Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania stulecia polskiej awangardy oraz do uczczenia setnej rocznicy urodzin Mai Deren . To właśnie prekursorce amerykańskiego kina awangardowego poświęcona została pierwsza edycja festiwalu. Obok prezentacji dokonań twórców filmowych, przewidziano liczne wydarzenia z pogranicza sztuk wpisujące się w ideę szeroko pojętej awangardy.Program obejmuje dwa bloki filmowe: retrospektywę twórczości reżyserki oraz konkurs na krótkometrażowy film eksperymentalny. Przeglądowi prac Deren towarzyszyć będzie muzyka na żywo skomponowana specjalnie z okazji festiwalu i premierowo wykonana m.in. przez: Annę Zaradny, We Will Fail, Leonę Jacewską (Charlie), Poly Chain oraz Teklę Mrozowicką (Cetiéu). Oprócz przeglądu 8 krótkich metraży Deren, w programie uwzględniono także pokaz jej pełnometrażowego filmu(1985).Z nadesłanych na konkurs zgłoszeń jury, z Józefem Robakowskim na czele, wyłoni zwycięzcę Czarnej Magmy – głównej nagrody festiwalu. Widzowie wyznaczą natomiast laureata Magmy Publiczności.Projekcjom towarzyszyć będą panele dyskusyjne z ekspertami – teoretykami filmu i twórcami. Publiczność otrzyma również możliwość wzięcia udziału w specjalnej wideokonferencji z Jonasem Mekasem. Program wzbogacą występy tancerzy, performanse i pokazy mody awangardowej. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. Bożna Milan, Zuzanna Bartoszek, Tomasz Armada czy duet DOOM 3000. Każdy dzień festiwalu zwieńczą wydarzenia muzyczne, podczas których wystąpią: Tolouse Low Trax, Kosel czy Souvenir de Tanger.Więcej informacji: