Zapraszamy na Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej odbędzie się w dniach 24-30 listopada 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w JCC Warszawa. Muzeum POLIN jest głównym partnerem festiwalu. Tegoroczna edycja została dedykowana Jerzemu Hoffmanowi w uznaniu za jego wkład w rozwój polskiej kinematografii i za szczególną wrażliwość na tematykę żydowską. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Tak jak co roku, twórcy Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej zaproponują widzom najlepsze i najnowsze produkcje filmowe z całego świata. W programie znalazło się ponad 40 filmów. Przez 7 dni prezentowane będą najciekawsze produkcje z Izraela, Polski, Węgier, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Argentyny, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii i Niemiec.Podczas gali otwarcia festiwalu, która odbędzie się 24 listopada w Muzeum POLIN, będzie miął miejsce pokaz węgierskiego filmuw reżyserii Ferenca Töröka . Jest to obraz wielokrotnie nagradzany na światowych festiwalach filmowych ( Berlinale 2017 - Nagroda Publiczności, San Francisco JFF 2017 - Najlepszy Film, Vienna JFF - Nagroda Publiczności, Nowe Horyzonty 2017). Török buduje poruszającą, nakręconą w czerni i bieli przypowieść o relacjach żydowsko-węgierskich tuż po zakończeniu II wojny światowej.W programie znalazło się wiele głośnych produkcji prezentowanych na międzynarodowych festiwalach. Widzowie będą mieli okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie filmuw reżyserii Samuela Maoza , który odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 20.45. Jest to najnowszy film twórcy głośnego Libanu. Maoz przedstawia nietypowy i zaskakujący obraz dramatu izraelskiej rodziny, która traci syna. Film został nagrodzony Srebrnym Lwem na Festiwalu w Wenecji w 2017 roku , doceniono go także na wielu innych festiwalach (International Toronto FF 2017, Camerimage 2017, 8 Nagród Izraelskiej Akademii Filmowej 2017).Podczas tegorocznej imprezy będzie miała miejsce polska premiera prezentowanego na wielu międzynarodowych festiwalach filmuw reżyserii Raoula Pecka , autora nominowanego do Oscara dokumentu. Odbędzie się też pokazw reżyserii Joshuy Z. Weinsteina , filmu nakręconego w jidysz z udziałem aktorów nieprofesjonalnych w środowisku brooklińskich chasydów; premiera izraelskiego(Our Father) w reżyserii Meni Yaesha (Nagrody Izraelskiej Akademii Filmowej - Najlepszy Aktor, Najlepszy Montaż i 10 nominacji); oraz projekcja dramatuw reżyserii wybitnego Andrieja Konczałowskiego (rosyjski kandydat do Oscara 2016).Na uwagę zasługują też liczne dokumenty:(reż. Jon Kean ) – dokument śledzący losy sześciu kobiet, które wyemigrowały do USA i które zmagają się z wojenną traumą;(reż. Tzachi Schiff) – film, w którym krytycy i wyznawcy Zygmunta Freuda za pomocą faktów i plotek analizują twórcę psychoanalizy; Amosa Gitaia poświęcony konfliktowi palestyńsko-izraelskiemu;(reż. William Karel ), w którym dziesięcioro wybitnych izraelskich pisarzy, m.in.: Amos Oz, Etgar Keret i Zeruya Shalev, prezentuje osobiste spojrzenie na historię i tożsamość Izraelczyków (pokazowi będzie towarzyszyła debata o literaturze żydowskiej i izraelskiej, czy(reż. Mark Charles), obraz o wyjątkowości talentu pianisty i kompozytora, jego ekscentrycznej osobowości, zaskakujących faktach z życia, biseksualności i ucieczce z warszawskiego getta.Obok filmów długometrażowych, w programie znalazły się także pokazy krótkich metraży, m. in. 5 dokumentów o Jerozolimie stanowiących wynik pracy studentów wybranych przez 20 największych festiwali żydowskich z całego świata, w tym przez przedstawicieli Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej. Projekt został zrealizowany w ramach sześciotygodniowych warsztatów Jerusalem Film Workshop we współpracy z Jerusalem Film Festival i Fundacją BZ WBK w ramach programu "Bank Ambitnej Młodzieży".30 listopada w Muzeum POLIN odbędzie się gala zamknięcia festiwalu połączona polską premierą izraelskiego dokumentu(reż. Yariv Mozer ). Jest to odnaleziony po latach i na nowo zmontowany wywiad z Davidem Ben-Gurionem, urodzonym w Płońsku ojcem założycielem państwa Izrael. Do spotkania z młodym brytyjskim dziennikarzem doszło w 1968 roku, w czasie, gdy Ben-Gurion odsunął się od polityki i zamieszkał na pustyni Negew. Film stanowi unikalny portret niezwykłej postaci, jednego z najważniejszych przywódców współczesnej historii. Ten wielokrotnie nagradzany film (Nagroda Izraelskiej Akademii Filmowej 2017 w kategorii Najlepszy Dokument, Toronto Jewish FF 2017, Boston Jewish FF 2017, UK Jewish FF 2017) pokazuje kulisy jego politycznych decyzji i kreśli zaskakująco prawdziwą wizję przyszłości Izraela.