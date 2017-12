Zapytaj redakcję Filmwebu, o co tylko chcesz

3 2 1







Dlaczego jesteśmy fanboyami Marvela? Po co te nieustanne zmiany layoutu? Czemu Filmweb schodzi na psy? To tylko niektóre z fundamentalnych pytań, które zadajecie nam na łamach Filmwebu. Pytacie pod newsami i materiałami wideo, pod artykułami i recenzjami, na forach i w prywatnych mailach. Zaś my, mając na względzie Waszą ciekawość oraz zbliżające się święta, postanowiliśmy po raz kolejny odpowiedzieć przed kamerą na nurtujące Was pytania.Pytajcie o cokolwiek. O kino, gry i seriale, a także o rzeczy błahe. Pytajcie całą redakcję i konkretnych redaktorów, a swoje pytania przysyłajciena adres:(możecie również zostawiać je w komentarzach pod tym newsem).Na najciekawsze odpowiemy przed kamerą, a wszystkie, nawet najbardziej absurdalne, weźmiemy pod uwagę. Jesteśmy gotowi, nie bierzcie jeńców.Na koniec przypominamy odcinek z 2015 roku: