Zdjęcia do "Avengers 4" ruszają za dwa tygodnie

Zdjęcia dodobiegły niedawno końca, ale to wciąż tylko połowa zabawy. Ekipa nie będzie więc miała zbyt wiele okazji do odpoczynku, bo zdjęcia do kolejnej części - na razie niezatytułowanego- ruszają za dwa tygodnie. Reżyser Joe Russo zapewnia jednak, że dwa widowiska dostarczą różnych wrażeń., przyznał Russo Twórca odniósł się też do napiętego harmonogramu prac:Pierwsze starcie Avengers z Thanosem -- zobaczymy 26 kwietnia 2018. Drugi rozdział trafi do kin rok później.