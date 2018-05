Zdjęcia do "Birds of Prey" ruszają w styczniu?

Wygląda na to, że zapowiadany przez DC Filmsfaktycznie powstanie. Według najnowszych informacji studio planuje początek zdjęć na styczeń 2019 roku.Film ma mieć też podobno złożoną jedynie z kobiet ekipę - nie wiadomo jednak, czy zasada dotyczy jedynie do pionów "kreatywnych" (reżyseria, scenariusz, obsada), czy też dosłownie całej ekipy. Wiadomo natomiast, że w kwietniu studio Warner Bros. zatrudniło reżyserkę Cathy Yan ), która ma stanąć za kamerą.Podobno wytwórnia ma kilka alternatywnych scenariuszy filmu, w każdym z nich głównymi bohaterkami są jednak Harley Quinn i Batgirl. W 2016 roku do napisania filmu zaangażowano m.in. Christinę Hodson ).Jeśli zdjęcia faktycznie ruszą, tobędzie drugim filmem, w którym zobaczymy ponownie Margot Robbie jako Harley Quinn. Studio rozwijało równolegle kilka skupionych wokół tej postaci produkcji. Opróczbył to film o przygodach Harley Quinn i Jokera.W komiksach Birds of Prey to drużyna walczących z przestępczością kobiet, w której szeregach pojawiają się m.in. Barbara Gordon/Oracle, Black Canary i Huntress.