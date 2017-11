Zdjęcia do "Gambita" wystartują już za parę miesięcy

Po latach mówienia o filmie 20th Century Fox jest już prawie gotowe do rozpoczęcia prac na planie. Jak podaje portal Omega Underground, zdjęcia mają się rozpocząć w lutym przyszłego roku.Oficjalnie o fabule widowiska niewiele wiadomo. Nieoficjalnie mówi się, że w filmie może pojawić się Candra The Benefactress, znana też jako Red Death. To niemal nieśmiertelna mutantka, która potrafi regenerować zniszczoną tkankę, a także posiada moc telekinezy. Jest założycielką Gildii Zabójców, organizacji, która rywalizuje z Gildią Złodziei, do której należy Gambit. Candra była też członkinią Externals, grupy nieśmiertelnych mutantów. Możliwe, że potencjalna obecność Candry zapowiada pojawienie się którejś z powyższych grup.Za kamerąstanie Gore Verbinski. Tytułowego herosa zagra Channing Tatum . Jego ukochaną będzie Lizzy Caplan Amerykańska premiera wyznaczona została na 14 lutego 2019 roku. Jest to jedno z trzech widowisk powstających na bazie komiksów Marvela, jakie 20th Century Fox wprowadzi w 2019 roku. Pozostałe dwa mają wyznaczone daty premier na 7 czerwca i 22 listopada. Co to będą za filmy, tego na razie nie wiadomo.