Zdjęcia do "House of Cards" dopiero w styczniu

Szef Netfliksa Ted Sarandos ujawnił, że zdjęcia do finałowego sezonurozpoczną się dopiero na początku przyszłego roku, a nie - jak wcześniej zapowiadano - w grudniu.Ostatnia seria będzie liczyć tylko 8 odcinków. Tak jak przewidywaliśmy, główną bohaterką zostanie Claire Underwood grana przez Robin Wrigh t.Produkcja szóstego sezonuzostała zawieszona 31 października. Przyczyną wstrzymania zdjęć był skandal z udziałem odtwórcy głównej roli Kevina Spaceya . Problemy aktora zaczęły się pod koniec października, gdy jego kolega po fachu Anthony Rapp oskarżył go o napaść seksualną w latach 80. Wkrótce potem odezwały się kolejne domniemane ofiary Spaceya , w tym jego współpracownicy z planu ". Dwukrotny laureat Oscara ogłosił wówczas, że dobrowolnie podda się terapii. Mimo to Netflix najpierw zdecydował się zakończyć serial po szóstym sezonie, a potem zwolnił gwiazdora.