Zdjęcia do "Jokera" Scorsesego już w maju?

Prace nad produkowanym przez Martina Scorsesego filmem o Jokerze posuwają się do przodu w ekspresowym tempie. Jeśli wierzyć Jeffowi Snyderowi z portalu The Tracking Board, ekipa wejdzie na plan już w maju.To oznacza, że już wkrótce powinniśmy poznać obsadę komiksowego widowiska. Póki co jedynie nieoficjalnie wiemy, że tytułową postać ma zagrać Joaquin Phoenix Projekt nie ma jeszcze tytułu. Wiemy o nim jedynie tyle, że będzie to opowieść typu origin. Z filmu dowiemy się, jak Joker stał się legendą kryminalnego świata Gotham. Akcja osadzona będzie w latach 80. i stylistyką ma przypominać kino gangsterskie Scorsesego właśnie.Całość wyreżyseruje Todd Phillips , który jest również współproducentem i współautorem scenariusza (napisanego razem ze Scottem Silverem ).