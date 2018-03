Zdjęcia do "Niezniszczalnych 4" ruszą w sierpniu?

Członek ekipyod pierwszego filmu - Randy Couture - ma kilka optymistycznych informacji dla fanów cyklu. Zdaniem aktora prace nadpostępują w ekspresowym tempie i już w sierpniu ekipa wejdzie na plan. Couture dodał również w wywiadzie udzielonym stronie TheArnoldFans, że przynajmniej część zdjęć kręconych będzie w Bułgarii. To nie powinno dziwić. Druga i trzecia część też powstawały w tym kraju.Projekt wyraźnie nabiera rozpędu od stycznia, kiedy to Sylvester Stallone ogłosił powrót ekipy. Przypomnijmy, że wcześniej losbył trudny do przewidzenia, ponieważ gwiazdor był ostro pokłócony z producentem cyklu Avim Lernerem Wciąż nie wiemy, kto dokładnie wróci w czwartej części. Projekt planowany jest jako efektowne zamknięcie cyklu.