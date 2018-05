Zdjęcia do "Obi-Wana" wiosną przyszłego roku?

Według niepotwierdzonych informacji wiosną 2019 roku mają rozpocząć się do planowanego od dawna filmu o przygodach Obi-Wana Kenobiego. Widowisko trafiłoby do kin w grudniu 2020 roku.Aktualnie wciąż trwają prace nad scenariuszem. Choć oficjalnie tego nie ogłoszono, coraz głośniej szepcze się, że za kamerą stanie Stephen Daldry ).Obi-Wan Kenobi pojawił się dotychczas w sześciu odsłonach. W epizodach I-III grał go Ewan McGregor , a w częściach IV-VI - Alec Guinness . Mistrz Jedi szkolił Anakina Skywalkera, który później przeszedł na ciemną stronę Mocy i stał się Darthem Vaderem. Po latach Kenobi wziął również pod skrzydła syna swego dawna ucznia, Luke'a. Bohater zginął z ręki Vadera w finalePóźniej pojawiał się na ekranie jako duch.Nieoficjalnie mówi się, że w nowym filmie Kenobiego miałby ponownie zagrać McGregor