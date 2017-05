Zdjęcia do "Top Gun 2" w przyszłym roku?

Goszcząc w jednym z brytyjskich talk show Tom Cruise zdradził, że odwlekane od dawna zdjęcia domają rozpocząć się w przyszłym roku.ma odzwierciedlać to, jak zmienił się sposób prowadzenia powietrznej wojny. W dobie coraz większej popularności bezzałogowych dronów pojawia się pytanie, czy tradycyjni piloci przejdą do lamusa. W filmie bohater grany przez Toma Cruise'a powraca, by udowodnić, że pilota nie zastąpi żadna maszyna. Pierwszą wersję scenariusza sequela napisał Peter Craig ).Sequel powstaje dla Paramountu i Skydance Productions. Produkcję nadzoruje Jerry Bruckheimer , który pracował również przy oryginale z 1986 roku.miał pierwotnie wyreżyserować Tony Scott . Projekt nie doszedł do skutku z powodu samobójstwa artysty.