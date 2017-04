Zdjęcia do "World War Z 2" w 2018. Fincher za kamerą

Jak donosi dziennik Variety, na początku 2018 roku powinny rozpocząć się wreszcie zdjęcia do kontynuacji. Za kamerą stanie David Fincher Informacja o tym, że twórcamógłby nakręcić widowisko o zombie, pojawiła się w sierpniu ubiegłego roku. Podobno na angażu reżysera niezwykle zależy nowemu szefowi studia Paramount, Jimowi Gianopulosowi. To właśnie on, do spółki z gwiazdą filmu Bradem Pittem , miał przekonać Finchera do przyjęcia posady.Pierwotnie drugąmiał wyreżyserować Juan Antonio Bayona . Hiszpan ostatecznie wybrał jednak kontynuację. Pierwsza wersja scenariusza została przygotowana pod koniec sierpnia 2015 przez Stevena Knighta . Potem Paramount przekazał tekst w ręce Dennisa Kelly'ego . Zdjęcia mają rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.O czym opowie? Tego niestety wciąż nie wiemy. Bohaterem oryginału był grany przez Brada Pitta Gerry Lane. Pewnego zwyczajnego dnia, podczas spokojnej jazdy samochodem, Lane i jego rodzina wpadają w olbrzymi korek. Lane, były śledczy ONZ szybko wyczuwa, że to, z czym mają do czynienia, nie jest zwykłą uliczną blokadą. Na niebie słychać policyjne śmigłowce, po ulicach krążą policjanci na motocyklach, a miasto pogrąża się w chaosie. Coś sprawia, że grupy ludzi wściekle atakują się nawzajem. Zabójczy wirus, który rozprzestrzenia się przez ugryzienie, przemienia zdrowych ludzi w coś trudnego do zdefiniowania, dzikiego. Sąsiad zwraca się przeciwko sąsiadowi; pomocny nieznajomy nagle staje się niebezpiecznym wrogiem. Pochodzenie wirusa jest nieznane, a liczba zainfekowanych rośnie z dnia na dzień, co wkrótce staje się światową pandemią.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, "World War Z 2" będzie czwartym wspólnym filmem Finchera i Pitta. Wcześniej zrealizowalioraz. Panowie mieli również nakręcić wspólnie "20 tysięcy mil podwodnej żeglugi" dla Disneya, ale projekt został skasowany.