Zdobywca Złotej Palmy, Asghar Farhadi, otworzy festiwal w Cannes

Portal Variety ogłosił, że wie, jaki film otworzy 71. Festiwal Filmowy w Cannes . Będzie to nowy film weterana tej imprezy Asghara Farhadiego Będzie to dopiero drugi hiszpańskojęzyczny film, który pokazany zostanie na otwarcie festiwalu w Cannes . Pierwszym było Pedro Almodóvara w 2004 roku.Dla Farhadiego będzie to trzecia przygoda z canneńskim festiwalem. W 2016 roku zdobył Złotą Palmę za film, zaś w 2013 roku nagrodę jury ekumenicznego zaOficjalnie informacja o tym, że film otworzy Cannes, ma zostać potwierdzona dziś. Festiwal wystartuje 8 maja. Dzień późniejma trafić do kin w całej Francji.