Zdobywca Złotej Palmy przemontowuje swój zwycięski film

mogło zachwycić jury tegorocznego festiwalu w Cannes , jednak jego reżyser najwyraźniej nie jest zadowolony z efektu. Ruben Östlund właśnie pracuje nad nowym montażem filmu.Co dokładnie przemontowuje, tego nie wiadomo. Podobno nie są to zmiany istotne. A jednak będą trwały wystarczająco długo, by popsuć plany niektórym dystrybutorom. Curzon Artificial Eye, które wprowadzi film do brytyjskich kin, już zapowiedziało, żenie wejdzie 25 sierpnia, jak to było pierwotnie planowane.Niektórzy spekulują, że Östlund może skrócić film. Po pokazach w Cannes musiał się bronić przed zarzutami dziennikarzy, żejest za długi. Wtedy jednak wydawał się być nieporuszony zarzutami przypominając, że niektóretrwały dłużej, a wiele sztuk teatralnych ma ponad 3 godziny i jakoś nikomu to nie przeszkadza.