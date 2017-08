Getty Images © Frederick M. Brown

Zmarł Dick Gregory – komik, aktor, pisarz i aktywista działający na rzecz praw człowieka. Ogłoszono, że dokładne przyczyny jego śmierci zostaną podane później, ale wiadomo, że Gregory miał ostatnio problemy zdrowotne. Mimo tego, do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Zmarł w wieku 84 lat. Gregory zaczynał jako komik w latach 50. i stał się członkiem afroamerykańskiej grupy, do której należeli także Nipsey Russell Godfrey Cambridge . W latach 60. zauważył go Hugh Hefner , dzięki któremu stał się pierwszym czarnym komikiem występującym dla białej społeczności – a po występach był także zapraszany do rozmów z prowadzącym, co wtedy dla Afroamerykanów było wielką nowością.W 1964 raku napisał znaną do tej pory książkę pt., w której opisał swoją traumatyczną i przejmujacą historię pełną rasistowskich aktów. Niedługo później (w 1967 roku) zagrał swoją pierwszą poważną rolę w fimieo jazzmanie Charliem "Birdzie" Parkerze Przez wszystkie lata swojej aktywności Gregory działał na rzecz poprawy sytuacji nie tylko czarnoskórej społeczności – wspierał reformy ekonomiczne, sprzeciwiał się wojnie w Wietnamie i prowadził akcje przeciwko narkotykom. Przyjaźnił się m.in. z Martinem Lutherem Kingiem Jr. Stacja Comedy Central uznała go za jednego ze stu najlepszych komików w historii.