Zmarł Johnny Hallyday, nazywany Francuskim Elvisem

5 grudnia w Marnes-la-Coquette zmarł Jean-Philippe Smet, znany lepiej jako Johnny Hallyday . Artysta od dłuższego czasu walczył z chorobą nowotworową. Miał 74 lata.Urodził się w 1943 roku. Wychowywała go ciotka, kiedyś gwiazdę kina niemego, i jej mąż, od którego artysta pożyczył swoje sceniczne nazwisko. Johnny Hallyday był przede wszystkim znanym piosenkarzem. We Francji stał się żywą legendą już w latach 60. Nagrał 18 platynowych albumów. Ponad 30 piosenek było we Francji numerami jeden. Kiedy w 2001 roku dał koncert pod Wieżą Eiffla, tłum liczył 600 tysięcy osób. Hallyday często też grał jako aktor. Debiutował w 1955 roku w słynnym Clouzota . Przełomem była rola w, gdzie w zasadzie zagrał samego siebie. Kolejną ważną rolą okazał się Jim Fox Warner w filmie Godarda . Jednak największy rozgłos kinowy przyszedł w 2002 roku. Rola Milana wprzyniosła mu liczne wyróżnienia, w tym nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej . W tym roku wystąpił jako on sam m.in. w komedii