Zmarł mistrz włoskiego kina, Vittorio Taviani

Getty Images © Andreas Rentz



Dotarła do nas kolejna smutna wiadomość, tym razem z Włoch. Zmarł reżyser Vittorio Taviani . Miał 88 lat. Vittorio Taviani tworzył filmy wspólnie ze swoim młodszym o dwa lata bratem Paolo . Początkowo zajmowali się dziennikarstwem. Do kina wkroczyli w latach 60. Prawdziwa kariera Vittoria Tavianiego rozpoczęła się w Wenecji , gdzie w 1967 roku w konkursie głównym zaprezentowano. Jak się okazało, był to jedyny film reżysera na tym festiwalu. Vittorio Taviani trzykrotnie był gościem Cannes . W 1977 roku zdobył Złotą Palmę za film. Zaś w 1982 roku dwa wyróżnienia otrzymał za. Z kolei w Berlinie w 2012 roku zdobył Złotego Niedźwiedzia za filmOstatnim wspólny film braci Tavianich trafił do włoskich kin w ubiegłym roku. Była toVittorio Taviani od dłuższego czasu zmagał się z chorobą. O jego śmierci włoskie media poinformowała córka.