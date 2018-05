Zmieniający się świat podczas 15. Millennium Docs Against Gravity

Dziesięć filmów z sekcji "Co dalej z tym światem" podczas 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity stawia pytania o przyszłość człowieka w nowoczesnej rzeczywistości, w której zmieniają się klimat i warunki energetyczne oraz dynamicznie rozwija się technologia.Nie dla wszystkich pomyślnie. Jak to możliwe, że Nokia w ciągu 30 lat z roli niekwestionowanego lidera telefonii komórkowej stała się podrzędną firmą, wykupioną przez Microsoft? Tytuł filmu Fina Arto Koskinena ("Nokia Mobile - We Were Connecting People", 2017) mówi sam za siebie. W swoim najnowszym filmie(2018) nominowany do Oscara Szwajcar Christian Frei zadaje pytanie, czy wskrzeszenie mamuta jest dziś możliwe. Jak co roku na odległych Wyspach Nowosyberyjskich na Oceanie Atlantyckim zespół zapaleńców poszukuje w wiecznej zmarzlinie kłów tego wymarłego zwierzęcia. W powietrzu czuć gorączkę złota, ale takie znaleziska są magnesem także dla zaawansowanych technologicznie pionierskich genetyków i naukowców, którzy marzą o przywróceniu do życia wymarłego dawno temu mamuta. Film bada nie tylko granice pomiędzy nauką a mitem, lecz również skutki przejęcia przez człowieka kontroli nad ewolucją. Kevin McMahon , wielokrotnie nagradzany twórca filmów poświęconych ochronie przyrody, w dokumencie("Spaceship Earth", 2016) uświadamia, że bez wzięcia odpowiedzialności za losy naszej planety grozi nam katastrofa. Poprzez rozmowy z czołowymi światowymi fizykami, astronautami, antropologami i geologami, pokazuje wpływ codziennej aktywności człowieka na ziemskie zasoby, a także proponuje lepsze i zdrowsze metody korzystania ze wspólnego dobra. Z kolei Belg Vincent Langouche w filmie("Quantum Revolution", 2017) przygląda się kongresom fizyków, które od 1911 roku odbywają się co trzy lata w Brukseli i poświęcone są najważniejszym problemom w dziedzinie tej nauki. Dokument jest próbą popularyzatorskiego spojrzenia na fascynujący świat fizyki kwantowej. Wiedzę na temat życia i ewolucji podsumowuje film polskiego reżysera Normana Leto (2017). Wizualizuje to, co dzisiaj wiemy na temat procesu tworzenia się materii, gwiazd, planet i powstania życia na Ziemi. Zadaje także pytanie, jaka będzie przyszłość człowieka. Przewodnikiem po fascynująco przedstawionym świecie nauki jest w filmie Andrzej Chyra, narrator opowieści. Tematem współczesnego kina coraz częściej staje się też internet. Hans Block Moritz Riesewieck w filmie("The Cleaners", 2018) przyjrzeli się mediom społecznościowym. Przypomnieli obietnicę Marka Zuckerberga o tym, że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym. Okazało się jednak, że jest inaczej. Internet nie jest wcale neutralny, demokratyczny i wolny. Tysiące czyścicieli treści na Filipinach codziennie decyduje, co pojawia się w mediach społecznościowych. Jak to możliwe, że wielkie internetowe korporacje, takie jak Facebook czy Instagram, mają dziś taką władzę, o jakiej większość państw mogłaby tylko pomarzyć? Dokument("Possessed", 2018) portretuje ludzi, którzy świadomie kasują swoje konta w mediach społecznościowych. Czy takie gesty prowadzą do śmierci towarzyskiej? Wszak dziś niemal wszyscy pokazują się w internecie, oczekują na reakcje internautów i przyzwyczajają się do bycia obserwowanymi. Metahaven (Diel van der Velden i Vinca Kruk) oraz Rob Schröder stworzyli wyrafinowany esej filmowy na temat świata w okowach smartfonów i wszechogarniającej sieci. W świecie wykreowanym dla mediów społecznościowych odkrywamy pustkę i zagrożenie przemocą. Taką tezę stawia Christian von Borries w filmie("Desert of the Real", 2017), w którym zobaczymy niedokończone budynki i opuszczone place budowy w Arizonie, Gruzji czy Abu Dhabi. Natura powoli wchłania pozostałości po krachu na rynku nieruchomości, jaki miał miejsce 7 lat temu. Film zabiera nas w podróż po nowoczesnych błyszczących w słońcu nieużytkach i bezdrożach współczesnej cywilizacji. Przyszłość to też roboty. W dokumencie Seana Blacknella i Waynea Walsha one już nadchodzą. Wkrótce zmienią dwie podstawowe sfery człowieka: pracę i śmierć. Nasza rzeczywistość będzie wtedy w pełni zautomatyzowaną przestrzenią, w której zaawansowana technologia podważy wszystkie utrwalone do tej pory pomysły i rozwiązania, zmieniając życie człowieka nie do poznania. Czy możemy sobie wyobrazić np. życie bez pracy? Film "Przyszłość człowieka pracy" ("The Future of Work and Death", 2016) analizuje gwałtownie zmieniający się świat i jego przyszłość w kontekście biologii, ekonomii, psychologii i technologii. Bada skutki, jakie niesie ze sobą zaawansowana automatyzacja i sztuczna inteligencja, zadając pytanie, jak tym samym będzie wyglądało nasze życie w przyszłości. W cyklu "Co dalej z tym światem?" znalazło się też miejsce do refleksji nad tradycyjną społecznością, do której wkracza dynamicznie rozwijający się współczesny świat. Bohaterem filmu Brazylijczyka Luiza Bolognesiego ("Ex-Shaman", 2018) jest charyzmatyczny były szaman Perpera, który wytrwale poszukuje sposobu, by przywrócić dawną witalność indiańskiej społeczności Paiter zamieszkującej dziesięć wiosek w brazylijskim dorzeczu Amazonki. Dokument pokazuje, w jaki sposób zachodnia technologia i Kościół katolicki podporządkowują sobie życie ludzi ukształtowanych przez polowania, zbiory i poczucie wspólnoty. Bohaterem filmu Brazylijczyka Luiza Bolognesiego ("Ex-Shaman", 2018) jest charyzmatyczny były szaman Perpera, który wytrwale poszukuje sposobu, by przywrócić dawną witalność indiańskiej społeczności Paiter zamieszkującej dziesięć wiosek w brazylijskim dorzeczu Amazonki. Dokument pokazuje, w jaki sposób zachodnia technologia i Kościół katolicki podporządkowują sobie życie ludzi ukształtowanych przez polowania, zbiory i poczucie wspólnoty.