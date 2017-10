Znajome twarze przed i za kamerą "Szybkich i wściekłych 9"

3 2 1



Po eksperymentach z nowymi reżyserami, do seriipowraca osoba odpowiedzialna zarówno za upadek serii jak również jej odrodzenie w formie jednej z najbardziej kasowych kinowych marek w historii.wyreżyseruje bowiem Justin Lin To nie jedyna znajoma twarz, która powraca po krótkiej nieobecności w serii. W obsadzie znajdzie się Jordana Brewster . Aktorka wystąpiła w pięciu filmach cyklu jako Mia Toretto, siostra bohatera granego przez Vina Diesela . Po raz ostatni widzieliśmy ją wDziewiąta część została niedawno opóźniona przez studio aż o rok i trafi do kin dopiero w kwietniu 2020 roku. Ruch ten podyktowany jest tym, że wcześniej wytwórnia chce zrealizować spin-off poświęcony postaciom granym przez Dwayne'a Johnsona Jasona Stathama . Ten film trafi do kin wiosną 2019 roku.