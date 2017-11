Znakomici goście na 22. FKE ORLEN Cinergia

W najbliższy czwartekrozpoczyna się. Organizatorzy ściągają na swój festiwal prawdziwe europejskiej perełki filmowe oraz przede wszystkim gości, którzy spotykać będą się z publicznością.Spotkania ze znakomitymi gośćmi to od początku festiwalu Cinergia jego znak firmowy. Przez lata do Łodzi na to wydarzenie przybywali wybitni twórcy światowego kina, a byli to m.in.: John Malkovich Agnieszka Holland czy Peter Greenaway . Także w tym roku twórcy festiwalu postarali się o wizytę w Łodzi wielu znakomitych gości.Swoje wizyty na to wydarzenie zapowiedzieli m.in.: Dario Argento Roman Gutek , Krystyna Cierniak-Morgenstern, Krystyna Kofta , ksiądz Andrzej Luter, Zuza Grabowska, Wojciech Rafał Kapeliński i wielu innych. Wszyscy oni spotkają się z publicznością, a wiele z tych spotkań zapowiada się ekscytująco.Studio TV / Szkoła Filmowa w ŁodziMasterclass z Kazimierzem KutzemKino Helios Sukcesja, Sala WolnośćPrzed filmem "Suspiria" spotkanie z mistrzem Dario ArgentoNarodowe Centrum Kultury FilmowejKazimierz Kutz, Krystyna Morgenstern, Krystyna Kofta i ks. Andrzej Luter wspominają Janusza GłowackiegoKino Helios Sukcesja, Sala WolnośćZłoty Glan dla Janusza Gajosa i możliwość obejrzenia dodatkowych scen z filmu "Najlepszy"Spotkanie z Januszem Gajosem oraz Kamilą KamińskąKino Helios Sukcesja, Sala WolnośćSpotkanie z Zosią Wichłacz i Julianem Świeżewskim po seansie filmu "Zgoda"Kino Helios Sukcesja, Sala PoloniaSpotkanie z Piotrem Domalewskim po seansie filmu "Cicha noc"Kino Helios Sukcesja, Sala PoloniaSpotkanie z Justyną Wasilewską i Łukaszem Rondudą po seansie filmu "Serce miłości"Kino Helios Sukcesja, Sala WolnośćSpotkanie z Bodo Koxem po filmie "Człowiek z magicznym pudełkiem"Kino Charlie, Sala KameralnaRoman Gutek przedstawi i zaprosi na seans filmu "Kobieta, która odeszła"Kino Helios Sukcesja, Sala PoloniaSpotkanie z twórcami filmu "Rodzina na sprzedaż" - w spotkaniu uczestniczyć będą: Wojciech Staroń i Małgorzata StarońKino Charlie, Sala StudyjnaSpotkanie z Markiem Piestrakiem, reżyserem filmu "Wilczyca"Kino Helios Sukcesja, Sala PoloniaSpotkanie z twórcami filmu "Atak paniki" - w spotkaniu uczestniczyć będą : Paweł Maślona, Aleksandra Pisula, Bartłomiej Kostschedoff oraz Jan KwiecińskiKino Helios Sukcesja, Sala WolnośćSpotkanie z Martą Nieradkiewicz, odtwórczynią głównej roli w filmie "Dzikie róże"Kino Charlie, Sala KameralnaSpotkanie z Rafałem Kapelińskim, reżyserem filmu "Butterfly Kisses"Kino Helios Sukcesja, Sala WolnośćSpotkanie z Andrzejem Chyrą po seansie filmu "Szron"Kino Charlie, Sala StudyjnaSpotkanie z Kasią Smutniak przed seansem filmu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"w łódzkich kinach Charlie Helios w dniach2017. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji: www.cinergiafestival.pl