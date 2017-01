Znamy datę premiery nowego "Samuraja Jacka"!

Stacja Adult Swim ujawniła, że 11 marca wyemituje pierwszy odcinek piątego sezonupowróci do telewizji po 13 latach nieobecności. Nowe odcinki mają być mroczniejsze i bardziej filmowe w porównaniu z poprzednimi sezonami. Ich akcja będzie się rozgrywać 50 lat po wydarzeniach z czwartej serii.będzie częścią bloku Toonami (który narodził się na Cartoon Network zanim został przeniesiony do Adult Swim w 2012 roku). Pieczę nad projektem trzymać będzie twórca serialu Genndy Tartakovsky debiutował w 2001 roku. Do 2004 roku powstały w sumie 52 odcinki. Był to jeden z najważniejszych seriali animowany początku XXI wieku. Opowiadał historię tytułowego samuraja, który zostaje przez swojego wroga - złego czarnoksiężnika Aku - zesłany w przyszłość, do świata, gdzie Aku jest władcą. Aby wrócić do swoich czasów, Jack musi odnaleźć portal umożliwiający podróż w czasie i pokonać swego adwersarza.