Znamy kolejną nową mutantkę spin-offu "X-Men"

Trwa proces obsadzania ról w komiksowym widowisku. Najnowszym nabytkiem jest Blu Hunt ().Aktorka wcieli się w postać Danielle Moonstar, znaną też jako Psyche lub Mirage. To stosunkowo młoda postać komiksowego uniwersum Marvela, bo pojawiła się w 1982 roku. Jest pochodzącą z plemienia Czejenów telepatką, empatką, mającą też zdolność tworzenia iluzji i wyczuwania, gdy ktoś ma wkrótce umrzeć.Akcja filmu osadzona została w tajnym ośrodku badawczym, w którym wbrew swojej woli przetrzymywana jest piątka nowych mutantów. Będą tam musieli stoczyć bitwę, by opanować dopiero co zdobyte moce i poradzić sobie z grzechami z przeszłości. Ich zadaniem nie jest ratowanie świata. Muszą po prostu uratować siebie.Całość ma mieć formę horroru. Za kamerą stoi wielki fan prozy Kinga