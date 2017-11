Znamy zwycięzców 11. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Grand Prixwerdyktem People's Jury trafiło do twórców filmu(Hongkong 2017) w reżyserii Geng Juna . Główna nagroda festiwalu w wysokości 3500 Euro ufundowana została przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Wyróżnienie Jury przyznane zostało filmowi(Wietnam 2017) w reżyserii Lê Bình Gianga Jury NETPAC za najlepszy film festiwalu uznało(Indonezja/Maleza/Tajlandia/Francja 2017) w reżyserii Mouly Suryi People's Jury obradowało w składzie: Jowita Agnieszka Czubek, Dominika Drzastwa, Agata Herbich, Maja Jankowska, Katarzyna Karpińska, Michał Mielnik, Julia Niedziejko, Paweł Skrzypczak, Szymon Szeszuła, Patrycja Wysokińska, Marcin Zwolan. W zespole Jury NETPAC (Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema) znaleźli się Siddiq Barmak, Cüneyt Cebenoyan oraz Sonali Joshi.Za odważną satyrę społeczną wbrew cenzurze, za stworzenie wyjątkowej przestrzeni filmowej, w której chińska prowincja staje się tłem dla ironicznej przypowieści o złu, w końcu - za przewrotne wykorzystanie mydła jako broni masowego rażenia, Peoples Jury 11. edycji Festiwalu Filmowego Pięć Smaków w konkursie Nowe Kino Azji przyznaje nagrodę główną filmowiw reżyserii Geng Juna Za łączenie konwencji gatunkowej z bezkompromisową autorską wizją, za popkulturowy potencjał i pionierski wkład w wietnamskie kino eksploatacji, wreszcie - za przekraczanie granic smaku między Pepsi a Coca-Colą Peoples Jury zdecydowało się przyznać wyróżnienie filmowiw reżyserii debiutanta Lê Bình Gianga Nagroda Jury NETPAC dla filmuna 11. Azjatyckim Festiwalu Filmowym Pięć Smaków została przyznana jednogłośnie. Film prezentuje unikatową, wyjątkową wizję, zwłaszcza pod względem stylistycznym, przenosząc ikonografię westernu we współczesne azjatyckie pejzaże. Jest zaskakujący i ambitny, wyróżniając się przy tym doskonałą jakością montażu i reżyserii dźwięku. Mouly Surya jest dziś bez wątpienia jednym z najciekawszych talentów azjatyckiego kina, a film stanowi przykład jej wyrazistego stylu.Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!odbył się w dniachw Warszawie.