Zobaczcie spot promujący "Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert"

Po raz kolejny widownia w Polsce będzie miała okazję posłuchać pełnej ścieżki dźwiękowej do drugiej części z serii filmów o Harrym Potterze. Widowiska odbędą się w październiku we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Krakowie.Specjalnie na to wydarzenie został przygotowany spot, który możecie obejrzeć poniżej:Koncerty odbędą się:17.10 Hala Stulecia Wrocław18.10 Hala Torwar Warszawa19.10 Arena Poznań21.10 Tauron Arena Kraków