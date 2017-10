Zrobił orgię parówek, a teraz przygarnie "Rodzinę Addamsów"

Współreżyser Conrad Vernon nakręci animację o przygodach rodziny Addamsów.Film powstanie dla studia MGM. Najnowszą wersję scenariusza napisała Pamela Pettler ).Addamsowie to bogata i ekscentryczna rodzina kochająca się w makabrze. Są zupełnie nieświadomi tego, że ich zachowanie dla przeciętnego Amerykanina jest co najmniej dziwne, a zazwyczaj przerażające. Twórcą rodziny jest rysownik Charles Addams. Rozpoczął on tworzenie historyjek będących satyrą na amerykańską rodzinę w 1938 roku. Publikowano je w New Yorkerze do jego śmierci w 1988 roku.W ubiegłej dekadzie Illumination przygotowywałow reżyserii Tima Burtona . Ten projekt upadł jednak w 2013 roku.