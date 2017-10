Zwiastun "Hana Solo" jest już gotowy

Choć do premieryzostało już tylko siedem miesięcy, to do tej pory nie ujrzała światła dziennego żadna wideo-zapowiedź widowiska. Wkrótce jednak ma to się zmienić.Jak ogłosił na Twitterze Jordan Maison z portalu Cinelinx, zwiastunjest już gotowy. A to oznacza, że LucasFilm zdecydowało się również na oficjalny tytuł widowiska. Niestety na razie nie wiemy, kiedy zwykli śmiertelnicy będą mieli okazję przekonać się, jak film się nazywa i co sobą reprezentuje.Niektórzy wierzą, że zwiastun będzie miał swoją premierę na początku listopada tak, by mógł być pokazywany w kinach przed filmem(który w Stanach zadebiutuje 3 listopada). Biorąc pod uwagę fakt, że najnowsze przewidywania sugerują potężne otwarcie widowiska Marvela, jest to całkiem prawdopodobna teoria.Być może jednak LucasFilm zrobi fanom niespodziankę i nie każe nam czekać zbyt długo.